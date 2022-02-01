Врач Болибок предупредил о возможном ухудшении зрения из-за «Омикрона»

Врач Болибок предупредил о возможном ухудшении зрения из-за «Омикрона» Новости
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Одним из главных признаков постковидного синдрома после заражения омикрон-штаммом является ухудшение зрения и сыпь на теле. Это касается только детей, заявил врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.

Специалист отметил, что все признаки еще неизвестны, так как они проявляются лишь спустя месяц после перенесенного заболевания. Однако сильный рост заболеваемости был зафиксирован лишь в десятых числах января.

«У группы юных пациентов при постковиде чаще стали возникать скотомы или микротромбозы глаза. Также маленькие пациенты часто жалуются на возникновение расстройства желудочно-кишечного тракта, но это наблюдалось и ранее», — рассказал Болибок в интервью «Вечерней Москве».

По словам иммунолога, есть и ряд других уже известных признаков постковидного синдрома. Среди них он выделил «туман в голове», слабость, суставные и мышечные боли, а также выпадение волос. Кроме того, телеканал «360» со ссылкой на исследования британских ученых сообщил о необычных признаках заражения омикрон-штаммом — болях в спине и головокружении.

 
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