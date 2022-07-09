Врач Бекетов заявил о способности чистой воды компенсировать вред от жирной пищи и кофе

Обычная негазированная вода является лучшим напитком для здоровья. Такое мнение выразил врач-кардиолог, терапевт Владимир Бекетов. Он рассказал о полезных свойствах воды.
Медицинский специалист утверждает, что употребление чистой негазированной воды помогает компенсировать вред от жирной пищи, а также от кофе. При этом он подчеркнул, что гражданам следует пить воду комнатной температуры.
«Вода поможет нейтрализовать вредное воздействие кофейных кислот», — уточнил Бекетов в беседе с изданием kp.ru.
Врач также советует воздержаться от чрезмерного употребления кофе и других напитков с кофеином. Это обусловлено тем, что кофе увеличивает вероятность развития аритмии. В качестве альтернативы он советует пить чай, который оказывает менее негативное влияние на здоровье.
Диетолог Михали Гинзбург заявил, что отсутствие аппетита — нормальная реакция организма на жару. Он рекомендовал не заставлять себя есть, а пить больше воды, передает Argumenti.ru.