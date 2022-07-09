Врач Бекетов заявил о способности чистой воды компенсировать вред от жирной пищи и кофе

Врач также советует воздержаться от чрезмерного употребления кофе и других напитков с кофеином. Это обусловлено тем, что кофе увеличивает вероятность развития аритмии. В качестве альтернативы он советует пить чай, который оказывает менее негативное влияние на здоровье.