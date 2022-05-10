Врач Балашова назвала онемение конечностей возможным симптомом сахарного диабета

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Проявления сахарного диабета не всегда очевидны. В некоторых случаях болезнь может заявить о себе такими сигналами, как, например, онемение конечностей, заявила врач-эндокринолог Наталья Балашова.
По словам медика, изменения в организме происходят из-за нарушения метаболизма и скачков уровня сахара в крови.
«Глюкоза — это топливо для клеток. Если они не получают глюкозу правильно, появляется слабость, вялость, плохая работоспособность», — пояснила Балашова в интервью «Вечерней Москве».
К неочевидным симптомам, помимо снижения чувствительности рук и ног, эндокринолог также добавила повышенное мочеиспускание и сильную жажду, которые в итоге приводят к угнетению иммунной системы.
Однако признаков, прямо указывающих на развитие сахарного диабета, не существует, предупредила эндокринолог. Диагностировать болезнь может только врач. Для профилактики врач порекомендовала придерживаться здорового питания и вести как можно более активный образ жизни.