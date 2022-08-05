Врач Багавиева раскрыла семь способов снижения давления без лекарств

«Также желательно снизить массу тела, если есть лишний вес. Кроме того, необходима физкультура — зарядка по утрам, только без упражнений, где человек находится вниз головой. Можно заниматься пешей ходьбой или плаванием», – добавила специалист в беседе с «Москвой 24».