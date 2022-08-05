Врач Багавиева раскрыла семь способов снижения давления без лекарств

Существует семь эффективных способов нормализовать повышенное артериальное давление и в целом улучшить здоровье.
Так, гипертоникам в первую очередь нужно отказаться от сигарет и алкоголя, поскольку такие вредные привычки ухудшают состояние сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала врач Светлана Багавиева.
«Также желательно снизить массу тела, если есть лишний вес. Кроме того, необходима физкультура — зарядка по утрам, только без упражнений, где человек находится вниз головой. Можно заниматься пешей ходьбой или плаванием», – добавила специалист в беседе с «Москвой 24».
Кроме того, в рацион следует добавить продукты с содержанием калия, который необходим для сердечной мышцы. Также медик посоветовала снизить потребление соли и отказаться от жирной пищи.