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Врач Багавиева раскрыла семь способов снижения давления без лекарств

Врач Багавиева раскрыла семь способов снижения давления без лекарств
pxhere.com

Существует семь эффективных способов нормализовать повышенное артериальное давление и в целом улучшить здоровье.

Так, гипертоникам в первую очередь нужно отказаться от сигарет и алкоголя, поскольку такие вредные привычки ухудшают состояние сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала врач Светлана Багавиева.

«Также желательно снизить массу тела, если есть лишний вес. Кроме того, необходима физкультура — зарядка по утрам, только без упражнений, где человек находится вниз головой. Можно заниматься пешей ходьбой или плаванием», – добавила специалист в беседе с «Москвой 24».

Кроме того, в рацион следует добавить продукты с содержанием калия, который необходим для сердечной мышцы. Также медик посоветовала снизить потребление соли и отказаться от жирной пищи.

давление здоровье лекарства
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RusNewsToday24
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