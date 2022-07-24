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Врач Ашихмин заявил, что сильные головные боли могут предшествовать инсульту

Врач Ашихмин заявил, что сильные головные боли могут предшествовать инсульту
pxhere.com

Сильная головная боль может быть предвестником инсульта, предупредил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

В группу риска инфарктов и инсультов чаще всего входят курильщики, люди с лишним весом и гипертонией. Им следует контролировать артериальное давление.

«Очень сильная головная боль может предшествовать инсульту, также при этом важно контролировать артериальное давление, если оно поднимается выше 140/90, то это уже опасное состояние», — объяснил врач в беседе с «Газетой.Ru».

Помимо этого, следует отслеживать уровень холестерина, так как бляшки могут закупоривать сосуды. Для этого специалист рекомендует регулярно проходить диспансеризацию, чтобы получить своевременное лечение.

головная боль здоровье инсульт кардиолог
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