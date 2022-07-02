Врач Асанов перечислил идеальный состав отпускной аптечки

Кроме того, необходимо подобрать подходящее коже средство от ожогов, заживляющие и успокаивающие мази и гели. Также нужно положить жаропонижающее, антигистаминные препараты и лекарства, помогающие от болезней ушей, горла и носа. Особое место, по словам врача, следует отвести под медикаменты для лечения собственных хронических заболеваний.