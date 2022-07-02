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Врач Асанов перечислил идеальный состав отпускной аптечки

Врач Асанов перечислил идеальный состав отпускной аптечки
kaboompics.com

«Правильная» аптечка для отпуска зависит от места отдыха, личных хронических болезней и противопоказаний. Об этом рассказал врач-терапевт Тимур Асанов.

«Перелеты, переезды на поездах, автомобилях, путешествия на водном транспорте могут сопровождаться ощущением тошноты, головокружением, а иногда и потерей сознания. Поэтому запаситесь необходимыми препаратами», — цитирует Тимура Асанова издание «Вести Подмосковья».

Кроме того, необходимо подобрать подходящее коже средство от ожогов, заживляющие и успокаивающие мази и гели. Также нужно положить жаропонижающее, антигистаминные препараты и лекарства, помогающие от болезней ушей, горла и носа. Особое место, по словам врача, следует отвести под медикаменты для лечения собственных хронических заболеваний.

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RusNewsToday24
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