Врач Агапкин порекомендовал переболевшим COVID-19 учить стихи для восстановления памяти

Заучивание стихов является эффективным способом восстановления памяти после перенесенного COVID-19. Об этом в эфире программы «О самом главном» на «России-1» заявил врач и телеведущий Сергей Агапкин.

Некоторые люди, заразившиеся коронавирусом, могут сталкиваться с проблемами с памятью. К сожалению, эта функция самостоятельно не восстанавливается. В связи с этим необходимо принимать определенные меры.

«Необходимо больше отдыхать, хорошо питаться, чаще бывать на свежем воздухе, обязательно нормально спать. И тогда процесс восстановления памяти будет идти быстрее», — заявил Агапкин.

Отоларинголог Владимир Зайцев накануне отметил, что COVID-19 наносит удар еще и по слуху. Зараженные коронавирусом люди нередко страдают от воспаления среднего уха, сообщает «Царьград».

Уролог, академик РАН Армаис Камалов ранее объяснил, почему мужчины гораздо чаще переносят COVID-19 в тяжелой форме. Это связано с высоким уровнем тестостерона, передает «Подмосковье сегодня».

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