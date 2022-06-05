VR-шлем Pimax Crystal оснастили экранами с квантовыми точками и mini-LED подсветкой

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Компания Pimax представила новую гарнитуру виртуальной реальности Crystal, которая получила несколько особенностей, выделяющих её на фоне конкурентов. Гарнитура оснащена двумя дисплеями QLED с подсветкой mini-LED. Также у новинки есть особые линзы, которые обеспечивают очень чёткое изображение.





Дисплеи характеризуются разрешением 2880×2880 пикселей на каждый глаз. Также заявлена частота обновления 160 Гц. Линзы же выполнены из стекла и имеют трёхслойное покрытие — фильтр синего света, фильтр от пыли и антибликовое напыление. Пользователю доступна смена линз, что позволит регулировать поле зрения. Один из наборов обеспечивает угол обзора в 120 градусов другой — в 140.





В гарнитуре установлен процессор Qualcomm Snapdragon XR2 с поддержкой Wi-Fi 6E. Из других особенностей отметим систему отслеживания взгляда Tobii и автоматическую подстройку межзрачкового расстояния.

Питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч. В комплект входят два контроллера. Цена шлема составляет 1900 долларов, продажи стартуют в июле этого года.