Впервые за 12 лет Китай вложил в госдолг США меньше триллиона долларов

Власти Китая впервые за последние 12 лет резко снизили вложения в государственный долг США, выделив на инвестиции меньше одного триллиона долларов. Обозреватель РИА Новости Наталья Дембинская назвала несколько причин, приведших к такому решению Пекина.
По словам специалиста, на этом вопросе сказали санкции против России, а также рекордный уровень инфляции за последние 40 лет. Примечательно, что другие страны по примеру Китая также снизили свои вложения в госдолг США.
«Пекин сокращает вложения в трежерис не первый год. Триггером послужила развязанная Вашингтоном торговая, а позже и технологическая война. С пиковых значений в 1,32 трлн в ноябре 2014-го инвестиции уменьшились более чем на 200 миллиардов», — уточнила она.