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Впервые с марта медики зафиксировали более 20 тысяч случае заражения COVID-19 в России

Впервые с марта медики зафиксировали более 20 тысяч случае заражения COVID-19 в России
pxhere.com

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в России опубликовал актуальную статистику на 7 августа.

Медики зафиксировали 20 303 новых случая заражения COVID-19 за последние сутки. Показатель увеличился почти в шесть раз по сравнению с данными на начало месяца. Последний раз уровень заболеваемости поднимался выше 20 тыс. случаев в марте текущего года.

Несмотря на стремительное распространение вируса в России, показатель смертности не отражает негативную динамику. За последние сутки медики зафиксировали 44 летальных исхода.

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