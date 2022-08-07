Впервые с марта медики зафиксировали более 20 тысяч случае заражения COVID-19 в России

Медики зафиксировали 20 303 новых случая заражения COVID-19 за последние сутки. Показатель увеличился почти в шесть раз по сравнению с данными на начало месяца. Последний раз уровень заболеваемости поднимался выше 20 тыс. случаев в марте текущего года.