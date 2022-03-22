Возвращение в Большую игру: Лондон не зря готовит визит Джонсона в Киев

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Польский политолог Матеуш Пискорский доходчиво объяснил, почему премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал уделять так много внимания заботе об интересах Украины.

Глава правительства Соединенного Королевства на днях изъявил желание посетить Киев. Целью визита, по его словам, является оказание поддержки украинскому руководству. В то же время служба охраны Бориса Джонсона выступает категорически против его поездки в столицу Украины, объясняя такую позицию невозможностью обеспечения абсолютной безопасности британского политика.

Политический эксперт из Польши Матеуш Пискорский абсолютно убежден в том, что заявление премьер-министра Великобритании о намерении лично встретиться с украинскими властями в Киеве является частью его пиара. Никаких реальных дивидендов Украине этот визит не принесет, чего нельзя сказать про Лондон. Со слов специалиста, последние несколько месяцев во внешней политике Соединенного Королевства наметились определенные изменения. Пока США тратят силы на сдерживание влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, британцы решили взять на себя главенствующую роль в странах Восточной Европы.

«Поэтому такое внимание Великобритании к Украине, с одной стороны, является неким разделом политического труда на уровне англосаксов, а с другой стороны, это – попытка Соединенного Королевства вернуться в большую игру на евразийском пространстве после выхода из Евросоюза», – пояснил Пискорский в интервью «Народным Новостям».

Подводя итог, эксперт добавил, что после Brexit Великобритания в контексте взаимоотношений с Россией вернулась к понятиям XVIII-XIX. В связи с этим противостояние между державами будет только нарастать.

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