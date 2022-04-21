Возвращение к мирной жизни: Пургин рассказал о главных задачах по восстановлению разрушенного Украиной Мариуполя

«В городе сейчас нужно решать вопрос о подаче воды, а также вопрос электричества. Нужно восстановить линию, которая идет от Старобешевской ТЭС. Нужно поменять опоры и починить все, на это уйдет около месяца. Это частично облегчит жизнь людей, которые там остались», — рассказал Пургин.