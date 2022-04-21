Возвращение к мирной жизни: Пургин рассказал о главных задачах по восстановлению разрушенного Украиной Мариуполя

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В Мариуполе начались работы по расчистке и восстановлению
города. Один из основателей ДНР, идеолог русского движения в Донбассе Андрей
Пургин рассказал «Народным Новостям» о главных задачах, которые нужно выполнить
для возвращения города к нормальной жизни.
«Теперь, когда в город возвращается долгожданный мир, жители Мариуполя совместно с сотрудниками МЧС и коммунальных служб продолжают восстанавливать свой родной город, разрушенный обстрелами преступников из ВСУ», — говорится в сообщении Народной милиции ЛНР.
Отмечается, что обломки зданий и разбитых автомобилей вывозятся
тракторами, в городе чистятся улицы. Практически на всех улицах Мариуполя видны
люди с граблями, которые очищают пространство вокруг своих домов. Горожане
убирают осколки стекол и куски разрушенных стен.
Один из основателей ДНР Андрей Пургин рассказал «Народным
Новостям», что основная масса населения Мариуполя проживала на правом берегу
реки, поэтому именно там идут работы по очистке города.
«В городе сейчас нужно решать вопрос о подаче воды, а также вопрос электричества. Нужно восстановить линию, которая идет от Старобешевской ТЭС. Нужно поменять опоры и починить все, на это уйдет около месяца. Это частично облегчит жизнь людей, которые там остались», — рассказал Пургин.
По словам политика, решить вопрос с подачей воды в город
сложнее, чем с электричеством, поскольку Мариуполь получал ее от Донецка, а сейчас
сам город остался без водоснабжения. Этот вопрос будет постепенно решаться и
жизнь города через некоторое время восстановится, отметил Пургин.
Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил
российскому президенту Владимиру Путину о взятии Мариуполя. По словам Шойгу,
Мариуполь находится под контролем российских войск и народной милиции ДНР,
территория завода «Азовсталь» с находящимися там украинскими военными
заблокирована.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.