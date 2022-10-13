Возвращение экипажа Crew-4 с МКС на Землю отложено из-за погодных условий

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совместно со специалистами компании SpaceX решило отложить возвращение на землю астронавтов экипажа Crew-4 с Международной космической станции на Землю.





Как отмечается в заметке в официальном блоге NASA, отстыковка космического корабля Crew Dragon от МКС отложено из-за погодных условий – как минимум до 10:05 утра по восточному поясному времени (17:05 по московскому времени) в четверг, 13 октября. Причиной стал холодный фронт, проходящий над Флоридой, который может принести сильный ветер и дождливую погоду вблизи зон приводнения у побережья Атлантического океана и Персидского залива.

Ранее планировалось, что корабль с астронавтами отстыкуется от МКС в 02:05 по московскому времени 13 октября и приводнится в 00:41 по Москве 14 октября.

Как отмечают в NASA отстыковка Crew 4 Dragon зависит от множества факторов, включая готовность космического корабля, готовность спасательной команды, погоду, состояние моря и другие факторы.

В экипаж Crew-4 входят астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти. Они провели на борту МКС почти полгода, покинув Землю 27 апреля 2022 года.

