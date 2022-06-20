«Возраст уже»: Гоген Солнцев заявил, что не считает Николая Цискаридзе идеальным ведущим

«Поймите, на двух стульях не усидишь. Или руководи Академией Вагановой или будь ведущим. Да и возраст у него уже: 50 лет скоро. Такие нагрузки, как съемки под софитами, могут плохо сказаться на здоровье официального пенсионера от балета! Поэтому, если его заменят, я не буду возражать», — высказался 41-летний ведущий, слова которого передает Prozvezd.