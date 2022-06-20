«Возраст уже»: Гоген Солнцев заявил, что не считает Николая Цискаридзе идеальным ведущим

Актер и шоумен Гоген Солнцев считает, что артист российского балета Николай Цискаридзе не подходит на роль ведущего шоу «Сегодня вечером» на Первом канале.
Ранее Солнцев заявил, что ему позвонили представители передачи «Сегодня вечером» и предложили поучаствовать в кастинге на замену Цискаридзе. Однако эту информацию опровергли на Первом канале, объяснив, что не собираются ничего менять.
В свое оправдание скандальный шоумен объявил, что его могли разыграть пранкеры, но не согласился с мнением представителей канала и рассказал, почему не считает артиста балета идеальным ведущим.
«Поймите, на двух стульях не усидишь. Или руководи Академией Вагановой или будь ведущим. Да и возраст у него уже: 50 лет скоро. Такие нагрузки, как съемки под софитами, могут плохо сказаться на здоровье официального пенсионера от балета! Поэтому, если его заменят, я не буду возражать», — высказался 41-летний ведущий, слова которого передает Prozvezd.
Напомним, в середине мая Цискаридзе стал новым ведущим популярного шоу «Сегодня вечером», сменив на этом посту юмориста Максима Галкина, который вместе с семьей улетел в Израиль.