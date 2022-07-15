возобновлены поставки смартфонов и другой техники

Китайская компания Huawei возобновила поставки смартфонов и другой фирменной продукции на российский рынок.





Об этом сообщило издание «Известиям» со ссылкой на источник, близкий к компании — партнеру нескольких производителей электроники. Он отметил: «Новые поставки действительно идут». Сама Huawei пока официальных заявлений не делала.

В начале июня Huawei объявила о объявила о закрытии фирменных торговых точек в России в связи с нехваткой устройств Huawei на складах в России и комплектующих к ним. В первое время из 19 официальных магазинов Huawei свою работу прекратили только четыре.