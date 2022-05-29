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Возникающий раз в несколько столетий метеорный шторм пройдет в небе над Землей 31 мая

Возникающий раз в несколько столетий метеорный шторм пройдет в небе над Землей 31 мая
pixabay.com/PD

Уникальное космическое явление можно будет наблюдать утром 31 мая в небе над Землей. Речь идет о метеорном шторме, который возникает раз в несколько столетий.

Если наблюдать за ним с Земли, то будет казаться, что все падающие звезды летят из одной точки в разные стороны. За счет этого такие метеорные дожди кажутся наиболее впечатляющими.

При этом свидетелями метеорного шторма станут далеко не все. Вероятнее всего, повезет жителям Северного полушария. Дело в том, что созвездия Геркулеса и Волопаса из Южного полушария не видны.

Кроме того, жители России не смогут увидеть это явление из-за разницы в часовых поясах. В мае в 8:15 по московскому времени, как правило, уже везде светло.

земля космос метеоры
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