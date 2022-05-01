Возможный Samsung Galaxy S22 FE показали на концептуальных изображениях

загрузка...

В прошлом году ходили очень противоречивые слухи о смартфоне Samsung Galaxy S21 FE, но компания все же выпустила эту модель, причем уже в 2022 году (в начале января). Выйдет ли в этом году преемник Galaxy S21 FE – большой вопрос, и на данный момент ничто не указывает, что компания работает над бюджетным флагманом нового поколения. Тем не менее, в Сети уже появились концептуальные изображения возможного Galaxy S22 FE.





Новинка с островными модулями основной камеры выглядит интересно – в духе нынешнего флагмана Galaxy S22 Ultra. Правда, наличие четырех датчиков – уж очень смелый ход, все-таки бюджетный флагман скорее получил бы три модуля, как у Galaxy S22 и Galaxy S22+.





Появится ли в текущем году Galaxy S22 FE – большой вопрос, даже несмотря на то, что предфлагманы FE пользуются довольно большим спросом в мире.