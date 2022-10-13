Возможность запуска роликов в фоне без YouTube Premium. В Telegram появился бот YouTube Audio Download

В мессенджере Telegram появился специальный бот, который позволяет запускать ролики в фоне без подписки YouTube Premium.

С помощью такого обхода ограничений видеохостинга YouTube пользователи из России смогут сохранять и слушать ролики в фоне. Напомним, подписка YouTube Premium не действуют для россиян с марта этого года.





Бот под названием YouTube Audio Download внутри мессенджера Telegram просит выбрать язык — русский и английский, а затем предлагает отправить ссылку на интересующее видео в YouTube. Вскоре после отправки ролика бот присылает аудиофайл с полной версией ролика.

Редакция iXBT.com убедилась в работоспособности сервиса, который не запрашивает никаких дополнительных данных, кроме ссылки на ролики.