возможность просматривать обновления статуса по-новому

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Несколько лет назад WhatsApp запустил Status, функцию, похожую на Instagram Stories, в свое приложение. Теперь компания подталкивает пользователей к тому, чтобы они начали все больше и больше пользоваться этой функцией.

Согласно WABetaInfo, в будущем обновлении, когда контакт публикует обновление статуса, пользователи смогут увидеть его прямо в списке чатов или когда пользователь ищет чаты и сообщения. WABetaInfo объясняет, как это будет работать:

Если пользователь нажимает на ячейку чата, WhatsApp открывает разговор с контактом, но если он нажимает на изображение профиля контакта, опубликовавшего обновление статуса, отображается его обновление статуса. Наверняка больше людей начнут просматривать обновления статуса, публикуемые их контактами, после выпуска этой функции.





На данный момент эта функция находится в стадии разработки для десктопной версии WhatsApp, но WABetaInfo отмечает, что вскоре она будет доступна для пользователей iOS и Android.

WABetainfo также недавно сообщил, что WhatsApp работает над функцией быстрых реакций, которая позволит пользователям реагировать на обновление статуса с помощью смайликов.