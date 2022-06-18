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Возможность покупки Coca-Cola может сохраниться для россиян за счет параллельного импорта

Возможность покупки Coca-Cola может сохраниться для россиян за счет параллельного импорта
pxhere.com

Механизм параллельного импорта позволит спокойно завозить «Кока-колу» в Россию. Такое мнение выразил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ-2022, передает ТАСС.

«Продукцию Coca-Cola можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba. Какие проблемы?» — отметил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

По его словам, ввозить технологическое оборудование подобным способом будет не так просто.

25-й Петербургский международный экономический форум начался в Северной столице в среду, 15 июня, и закончится в субботу, 18 июня. Девиз юбилейного мероприятия — «Новый мир — новые возможности».

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