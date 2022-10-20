Возможно, это самые красивые наушники на рынке. Nothing показала Ear (stick), дизайн футляра которых вдохновлён губной помадой

Компания Nothing около месяца дразнила грядущим анонсом своих новых наушников, и вот теперь модель Ear (stick) показали во всей красе.





Как можно видеть, компания пока не отказывается от своей основной идеи делать дизайнерские продукты. Ear (stick), как и Eaк (1), привлекают внимание использованием прозрачного пластика и цветовых акцентов.

Компания говорит, что наушники весят всего по 4,4 г каждый. Nothing протестировала 100 пар ушей для того, чтобы сделать новинку более комфортной и универсальной.





Что касается футляра, и его дизайн, и рекламные фото прямо указывают, что создатели вдохновлялись губной помадой.





Полноценный анонс новых наушников состоится 26 октября. Также компания объявила о том, что модель Ear (1) в этот же день подорожает в полтора раза, то есть до 150 долларов.