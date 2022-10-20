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Возможно, это самые красивые наушники на рынке. Nothing показала Ear (stick), дизайн футляра которых вдохновлён губной помадой

Возможно, это самые красивые наушники на рынке. Nothing показала Ear (stick), дизайн футляра которых вдохновлён губной помадой

Компания Nothing около месяца дразнила грядущим анонсом своих новых наушников, и вот теперь модель Ear (stick) показали во всей красе. 


Как можно видеть, компания пока не отказывается от своей основной идеи делать дизайнерские продукты. Ear (stick), как и Eaк (1), привлекают внимание использованием прозрачного пластика и цветовых акцентов. 

Компания говорит, что наушники весят всего по 4,4 г каждый. Nothing протестировала 100 пар ушей для того, чтобы сделать новинку более комфортной и универсальной.  

Возможно, это самые красивые наушники на рынке. Nothing показала Ear (stick), дизайн футляра которых вдохновлён губной помадой

Что касается футляра, и его дизайн, и рекламные фото прямо указывают, что создатели вдохновлялись губной помадой.  

Возможно, это самые красивые наушники на рынке. Nothing показала Ear (stick), дизайн футляра которых вдохновлён губной помадой

Полноценный анонс новых наушников состоится 26 октября. Также компания объявила о том, что модель Ear (1) в этот же день подорожает в полтора раза, то есть до 150 долларов.  

Nothing
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