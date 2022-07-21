Возлюбленный бросил внучку Людмилы Гурченко после новости о беременности

Внучку звезды советского кинематографа Людмилы Гурченко Елену Королеву бросил избранник Александр после того, как узнал о беременности девушки, передает StarHit.
По информации источника, внучка покойной Людмилы Гурченко Елена — беременная. При этом у девушки уже есть дочь Таисия.
По словам Королевой, на своего избранника она обратила внимание из-за приятной внешности. После Александр произвел хорошее впечатление. Однако сейчас Елена не может найти объяснению поведения мужчины, который разорвал отношения, узнав о беременности.
«Но, как в сказке не бывает. В один прекрасный день — у меня две полоски — положительный тест на беременность, и человек исчезает», — поделилась 38-летняя внучка Гурченко.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Поклонники Ольги Бузовой заподозрили певицу в беременности.