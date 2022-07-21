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Возлюбленный бросил внучку Людмилы Гурченко после новости о беременности

Возлюбленный бросил внучку Людмилы Гурченко после новости о беременности
prt scr Первый канал

Внучку звезды советского кинематографа Людмилы Гурченко Елену Королеву бросил избранник Александр после того, как узнал о беременности девушки, передает StarHit.

По информации источника, внучка покойной Людмилы Гурченко Елена — беременная. При этом у девушки уже есть дочь Таисия.

По словам Королевой, на своего избранника она обратила внимание из-за приятной внешности. После Александр произвел хорошее впечатление. Однако сейчас Елена не может найти объяснению поведения мужчины, который разорвал отношения, узнав о беременности.

«Но, как в сказке не бывает. В один прекрасный день — у меня две полоски — положительный тест на беременность, и человек исчезает», — поделилась 38-летняя внучка Гурченко.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Поклонники Ольги Бузовой заподозрили певицу в беременности.

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RusNewsToday24
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