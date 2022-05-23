Возлюбленная Сарика Андреасяна похвасталась покупкой квартиры в Дубае

«Мы купили квартиру. Вот какая была новость, которой я хотела поделиться еще полгода назад, но все не решалась. И приехала отдохнуть туда после съемок для того, чтобы почувствовать этот кайф — приехать к себе домой! Сразу скажу, что я долго искала квартиру, и в целом процесс оказался сложнее, чем я думала», — рассказала Моряк в социальных сетях.