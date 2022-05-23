Возлюбленная Сарика Андреасяна похвасталась покупкой квартиры в Дубае

Актриса Елизавета Моряк похвасталась перед поклонниками приобретением новой недвижимости в Дубае. Артистка совершила покупку совместно со своим избранником режиссером Сариком Андреасяном.
Моряк призналась, что они с Андреасяном давно мечтали купить квартиру в ОАЭ и вот теперь желание осуществилось. Пара долгое время не могла найти свой идеальный вариант, а после еще несколько месяцев делала ремонт.
«Мы купили квартиру. Вот какая была новость, которой я хотела поделиться еще полгода назад, но все не решалась. И приехала отдохнуть туда после съемок для того, чтобы почувствовать этот кайф — приехать к себе домой! Сразу скажу, что я долго искала квартиру, и в целом процесс оказался сложнее, чем я думала», — рассказала Моряк в социальных сетях.
Также актриса отметила, что делать ремонт в новой квартире для нее оказалось сложным занятием. По дизайнерскому проекту в помещении полностью изменили кухню и гостиную.