Возлюбленная Пьера Нарцисса сообщила о странном поведении певца перед смертью

Певица Ксения Грин назвала «странным поведением» отказ скончавшегося артиста Пьера Нарцисса в интимной близости.
Во время последней встречи с исполнителем хита «Шоколадный заяц» певица, которая назвала себя возлюбленной Нарцисса, заметила, что артист отказался от любовных утех.
Женщину это насторожило, поскольку, по ее словам, музыкант всегда был «ненасытным мужчиной». Сам артист при этом заявил, что просто плохо спал из-за страха внезапной остановки сердца.
«Обычно он никогда не жаловался на здоровье. Свою астму принимал как данность. Если мы вызывали “скорую”, то — мне, а не ему. Он очень сильно за меня переживал», — сказала Грин в беседе с изданием Prozvezd.
Напомним, Нарцисс скончался 21 июня после неудачной операции на почки. После гражданской панихиды по артисту гроб с его телом доставили на родину в Камерун для дальнейшего захоронения.