Возле московского парка аттракционов «Сказка» произошла стрельба

Один человек пострадал в результате стрельбы у парка аттракционов «Сказка» в Москве, передает Telegram-канал 112.
С места происшествия был госпитализирован 34-летний мужчина с простреленной головой. Сотрудники полиции оперативно задержали двух нападавших, их доставили в отделение.
Оружие, из которого был ранен потерпевший, изъяли и отправили на экспертизу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Незадолго до этого неизвестный открыл огонь в подъезде жилого дома в Москве, пострадали четыре человека, сообщал «Царьград».