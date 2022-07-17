Возле московского парка аттракционов «Сказка» произошла стрельба

Незадолго до этого неизвестный открыл огонь в подъезде жилого дома в Москве, пострадали четыре человека, сообщал « Царьград ».

Оружие, из которого был ранен потерпевший, изъяли и отправили на экспертизу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

С места происшествия был госпитализирован 34-летний мужчина с простреленной головой. Сотрудники полиции оперативно задержали двух нападавших, их доставили в отделение.

Один человек пострадал в результате стрельбы у парка аттракционов «Сказка» в Москве, передает Telegram-канал 112.