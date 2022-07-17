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Возле московского парка аттракционов «Сказка» произошла стрельба

Возле московского парка аттракционов «Сказка» произошла стрельба
pxhere.com

Один человек пострадал в результате стрельбы у парка аттракционов «Сказка» в Москве, передает Telegram-канал 112.

С места происшествия был госпитализирован 34-летний мужчина с простреленной головой. Сотрудники полиции оперативно задержали двух нападавших, их доставили в отделение.

Оружие, из которого был ранен потерпевший, изъяли и отправили на экспертизу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Незадолго до этого неизвестный открыл огонь в подъезде жилого дома в Москве, пострадали четыре человека, сообщал «Царьград». 

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