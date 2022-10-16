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Воздушную тревогу объявили ночью в столице Украины

Воздушную тревогу объявили ночью в столице Украины
Global Look Press | Alexander Farnsworth

В Киеве вновь ревет сирена воздушной тревоги, следует из сообщения местных властей в Telegram. Горожан призывают немедленно пройти в укрытия.

Информация о «прилетах» и обстрелах пока официально не подтверждалась. Ранее воздушную тревогу объявили в шести украинских областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожья.

«Сирены воздушной тревоги звучат в Киеве», — пишет администрация города в Telegram-канале.

До этого власти Никополя в Днепропетровской области сообщали о вечернем обстреле города. Сведений о разрушениях не озвучивалось.

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