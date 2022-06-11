Два французских истребителя Dassault Mirage 2000 вторглись в воздушное пространство Мали 8 июня. Пилоты около 20 минут кружили над позициями правительственных войск, которые дислоцированы в районе Андерамбокане. Очевидцы не сомневаются в том, что боевые машины принадлежат ВВС Франции, хотя цели такой провокации неизвестны.
Инцидент стал новым поводом для критики в адрес бывшей метрополии в африканском обществе. Так, камерунская правозащитница Натали Ямб призвала жителей Черного континента изгнать наконец бывших колониальных хозяев ради спокойствия и процветания стран материка.
Несмотря на то, что Париж официально объявил о завершении военной операции «Бархан», французская авиация вольготно чувствует себя в небе Африки, спокойно пересекая границы государств. При этом европейские борцы с террористами, находясь на территории Мали, не принесли никакой пользы: за десяток лет, пока французский спецназ якобы вел борьбу с боевиками, «ИГ» и «Аль-Каида»* (обе организации запрещены в РФ). многократно усилились.
Более того, по сообщениям СМИ, не без поддержки французских военных в регионе развернулась крупная сеть наркотрафика, которая переправляет нелегальный товар с западного побережья Африки через Сахель и Ливию в Европу. На 76-й сессии Генассамблеи ООН премьер-министр Мали объявил, что Париж «бросил республику один на один с террористами».
В новых условиях, когда Франция оказалась неспособна обеспечить безопасность в Африке, власти в Бамако смогли установить контакт с Москвой. Кремль охотно поддержал возможность укрепления отношений с независимой страной в Африке. В Мали появились российские инструкторы, которых западные СМИ немедленно причислили к «ЧВК Вагнера».
Опытные российские специалисты смогли сделать то же, что раньше удалось в ЦАР: за короткое время резко повысить боеспособность сил FAMa и начать наносить поражения террористическим группировкам. На сегодняшний день, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, совместная задача для России и Мали — укрепить экономическое и торговое сотрудничество.
- * – запрещенная в РФ террористическая организация