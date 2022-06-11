Несмотря на то, что Париж официально объявил о завершении военной операции «Бархан», французская авиация вольготно чувствует себя в небе Африки, спокойно пересекая границы государств. При этом европейские борцы с террористами, находясь на территории Мали, не принесли никакой пользы: за десяток лет, пока французский спецназ якобы вел борьбу с боевиками, «ИГ» и «Аль-Каида»* (обе организации запрещены в РФ). многократно усилились.