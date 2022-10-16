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Воздушная тревога объявлена в Киеве

G7 изучит вопрос об использовании замороженных активов России в пользу Украины
wikipedia.org | Maksym Kozlenko./CC BY-SA 4.0

Сегодня, 15 октября, в Киеве была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили в городской администрации.

Кроме того, в других украинских городах также слышны сирены, сообщил местный телеканал «Пятый».

Вместе с тем, сегодня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в нескольких районах Запорожья, находящегося под контролем украинских войск, слышны взрывы раздаются.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.

Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.

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