Воздушная тревога объявлена в Киеве

Сегодня, 15 октября, в Киеве была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили в городской администрации.
Кроме того, в других украинских городах также слышны сирены, сообщил местный телеканал «Пятый».
Вместе с тем, сегодня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в нескольких районах Запорожья, находящегося под контролем украинских войск, слышны взрывы раздаются.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.