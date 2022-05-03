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    ВОЗ заявила об эпидемии ожирения в Европе на фоне коронавируса

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ВОЗ заявила об эпидемии ожирения в Европе на фоне коронавируса

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    pixabay.com/PD

    Ожирение среди жителей Европы принимает масштабы эпидемии на фоне распространения коронавируса, сообщили специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    Избыточную массу тела в регионе имеют 59% взрослых и практически каждый третий ребенок, подчеркнул директор регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Показатели достигли значительных масштабов на фоне пандемии COVID-19 и продолжают расти.

    «Все без исключения страны нашего столь разнообразного региона в той или иной степени сталкиваются с проблемой ожирения», — отметил представитель организации.

    Ожирение является причиной как минимум 13 различных типов рака и 1,2 млн смертей в год. Коронавирус и введенный из-за него карантин повлияли на образ жизни граждан, что привело к дополнительным рискам со здоровьем, связанных с избыточным весом.

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