ВОЗ заявила об эпидемии ожирения в Европе на фоне коронавируса

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Ожирение среди жителей Европы принимает масштабы эпидемии на фоне распространения коронавируса, сообщили специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Избыточную массу тела в регионе имеют 59% взрослых и практически каждый третий ребенок, подчеркнул директор регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Показатели достигли значительных масштабов на фоне пандемии COVID-19 и продолжают расти.
«Все без исключения страны нашего столь разнообразного региона в той или иной степени сталкиваются с проблемой ожирения», — отметил представитель организации.
Ожирение является причиной как минимум 13 различных типов рака и 1,2 млн смертей в год. Коронавирус и введенный из-за него карантин повлияли на образ жизни граждан, что привело к дополнительным рискам со здоровьем, связанных с избыточным весом.