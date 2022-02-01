ВОЗ заявила о росте уровня смертности во всем мире на фоне пандемии коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус обеспокоен активностью коронавируса. На фоне пандемии вырос уровень смертности.

Количество летальных исходов увеличивается во многих странах, отметил представитель ВОЗ. Спустя почти десять недель с момента выявления омикрон-штамма коронавируса в организацию поступили сообщения о 90 млн случаях заражения. Этот показатель выше, чем за весь 2020 год.

«Сейчас мы видим очень тревожный рост смертности в большинстве регионов планеты», — подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на брифинге в Женеве.

Впервые омикрон-штамм коронавируса выявили в Южной Африке. Позже он проник в Европу. Случаи «Омикрона» выявлены и в России. Он более заразен, чем «Дельта». Однако больные переносят его легче.

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