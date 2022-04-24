ВОЗ заявила о 169 случаях гепатита у детей в 12 странах

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Около 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения
зафиксировано у детей в 12 странах мира. Информацией об этом поделилась
Всемирная организация здравоохранения.
Авторы сообщения написали, что на 21 апреля текущего года
было зафиксировано минимум 169 случаев острого гепатита неизвестного
происхождения в 11 странах Евросоюза и одном государстве в Северной и Южной
Америке.
Стало известно, что из всех случаев 114 пациента находятся в
Великобритании, 13 детей — в Испании, 12 — в Израиле, девять — в США, шесть — в
Дании. Меньше пяти случаев зафиксированы в Ирландии, по четыре — в Италии и
Нидерландах, по два — в Норвегии и Франции, по одному — в Румынии и Бельгии.
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