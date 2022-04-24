ВОЗ заявила о 169 случаях гепатита у детей в 12 странах

Стало известно, что из всех случаев 114 пациента находятся в

Великобритании, 13 детей — в Испании, 12 — в Израиле, девять — в США, шесть — в

Дании. Меньше пяти случаев зафиксированы в Ирландии, по четыре — в Италии и

Нидерландах, по два — в Норвегии и Франции, по одному — в Румынии и Бельгии.