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    ВОЗ заявила о 169 случаях гепатита у детей в 12 странах

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ВОЗ заявила о 169 случаях гепатита у детей в 12 странах

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    pixabay.com

    Около 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения
    зафиксировано у детей в 12 странах мира. Информацией об этом поделилась
    Всемирная организация здравоохранения.

    Авторы сообщения написали, что на 21 апреля текущего года
    было зафиксировано минимум 169 случаев острого гепатита неизвестного
    происхождения в 11 странах Евросоюза и одном государстве в Северной и Южной
    Америке.

    Стало известно, что из всех случаев 114 пациента находятся в
    Великобритании, 13 детей — в Испании, 12 — в Израиле, девять — в США, шесть — в
    Дании. Меньше пяти случаев зафиксированы в Ирландии, по четыре — в Италии и
    Нидерландах, по два — в Норвегии и Франции, по одному — в Румынии и Бельгии.

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