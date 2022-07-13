ВОЗ обратилась ко всем странам с призывом вернуть масочный режим

Всемирная организация здравоохранения обратилась к правительствам всех стран с требованием вернуть масочный режим.
Отмечается, что власти многих стран отказались от ограничений, введенных ранее на фоне распространения коронавируса. Однако в ВОЗ подчеркнули, что пандемия еще не закончилась, передает Sky News.
«Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти, оказывая дополнительное давление на системы здравоохранения и медицинских работников», — сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус.
Российские медики напомнит, что вакцинация по-прежнему является главным механизмом в борьбе с распространением COVID-19. Кроме того, важно проходить ревакцинацию для эффективной защиты организма.