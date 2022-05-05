ВОЗ может закрыть московский офис Европейского регионального бюро

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Всемирная организация здравоохранения рассматривает возможность закрытия офиса Европейского регионального бюро, расположенного в Москве. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на политические и дипломатические источники.
Отмечается, что речь идет о закрытии офиса организации, специализирующегося на профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с их распространением. Российский офис ВОЗ, который также находится в Москве, продолжит свою работу.
Источники агентства сообщают, что 10 мая организация рассмотрит проект резолюции, предусматривающий закрытие московского офиса. По словам представителей Европейского бюро ВОЗ, в организации надеются на участие России в грядущем заседании.
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