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    ВОЗ может закрыть московский офис Европейского регионального бюро

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ВОЗ может закрыть московский офис Европейского регионального бюро

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    pixabay.com/PD

    Всемирная организация здравоохранения рассматривает возможность закрытия офиса Европейского регионального бюро, расположенного в Москве. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на политические и дипломатические источники.

    Отмечается, что речь идет о закрытии офиса организации, специализирующегося на профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с их распространением. Российский офис ВОЗ, который также находится в Москве, продолжит свою работу.

    Источники агентства сообщают, что 10 мая организация рассмотрит проект резолюции, предусматривающий закрытие московского офиса. По словам представителей Европейского бюро ВОЗ, в организации надеются на участие России в грядущем заседании.

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