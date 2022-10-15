Войти в «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги») теперь можно с помощью аккаунта «ВКонтакте»

Команда сервиса электронных платежей «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги») объявила о запуске новой возможности для пользователей.





Теперь можно войти в свою учётную запись с помощью аккаунта VK ID. Как отмечают разработчики, это так же безопасно, как вход по логину и паролю, но удобнее и быстрее. Чтобы попасть в «ЮMoney» новым способом, нужно привязать VK ID к своему кошельку.

Менеджер по продуктам «ЮMoney» Сергей Максимов пояснил:

VK ID позволяет войти в профиль ЮMoney в пару кликов. Пользователю не обязательно вводить пароль от ЮMoney, поэтому требуется примерно в пять раз меньше времени, чем на вход по номеру телефона.

Помимо VK ID, есть ещё несколько способов войти в «ЮMoney»: через Сбер ID, Apple ID, по QR-коду, электронной почте и номеру телефона. Также есть упрощённый вход, для которого требуется только пароль.