Войска ВСУ накрыли массированным артиллерийским огнем Донецк, Пантелеймоновку и Озеряновку в ДНР

Вооруженные силы Украины в течение трех с половиной часов накрыли массированным артиллерийским огнем сразу несколько населенных пунктов в ДНР, заявили 29 мая в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Украинская армия в 12:30 открыла огонь по Озеряновке. Войска ВСУ выпустили по ней пять снарядов калибра 122 миллиметра с позиций в населенном пункте Новгородское. Затем в 13:30 силовики обстреляли восемью аналогичными снарядами Пантелеймоновку.
После этого по городу было выпущено шесть снарядов в 15:05 и еще восемь в 15:45. Петровский район Донецка подвергся обстрелу тремя аналогичными боеприпасами в 16:00, добавили в СЦКК.