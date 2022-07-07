Войска ДНР используют снаряды с надписью «За детей Донбасса» для ударов по позициям ВСУ

Донецкие артиллеристы продолжают наносить удары по позициям ВСУ. Для этого они используют снаряды с надписью «За детей Донбасса».
В настоящий момент атака войск ДНР направлена на населенный пункт Пески, который ВСУ переоборудовали в опорную точку для обстрела мирных жителей. Слова одного из военных передает корреспондент РИА Новости.
«Вчера узнал, что… при обстреле Макеевки украинскими силами погибли четыре ребенка. Думаю, так поступать негуманно — стрелять по мирным жителям, уничтожать мирную инфраструктуру, как нацисты делали… Безнаказанным это не останется», — поделился он.
Артиллерийские снаряды украшены и некоторыми другими надписями. Однако все они посвящены детям, которые вынуждены жить под обстрелами украинских боевиков.