Войска ДНР используют снаряды с надписью «За детей Донбасса» для ударов по позициям ВСУ

«Вчера узнал, что… при обстреле Макеевки украинскими силами погибли четыре ребенка. Думаю, так поступать негуманно — стрелять по мирным жителям, уничтожать мирную инфраструктуру, как нацисты делали… Безнаказанным это не останется», — поделился он.