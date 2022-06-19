Война мегапикселей 2.0. Sony готовит свой первый 100-мегапиксельный датчик для смартфонов, Samsung замахнулась на дюймовый сенсор

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Ожидается, что первый смартфон с 200-мегапиксельным сенсором Samsung HP1 выйдет уже в июле, однако и сама Samsung, и Sony уже работают над качественно новыми датчиками изображения.





Что касается Sony, то она готовит свой первый 100-мегапиксельный сенсор. Причем его разрешение, возможно, составит именно 100 Мп, а не 108 Мп, как у конкурентных разработок Samsung. Новый датчик войдет в серию IMX800, но, что интересно, он предназначается не для флагманских смартфонов, а для моделей среднего уровня. Ожидается, что он выступит прямым конкурентом датчику Samsung HM2, который применяется в Redmi Note 11 Pro 5G и Redmi K50 Pro. Помимо нового датчика серии IMX800, компания готовит более крупный сенсор топовой серии IMX900, и вот он-то точно будет использоваться во флагманах.

Samsung тоже готовит новый датчик изображения для смартфонов. Данных о разрешении нет, но сообщается, что оптический формат будет больше, чем у ISOCELL GN2 в смартфоне Mi 11 Ultra. То есть он будет крупнее 1/1,12 дюйма. Судя по всему, речь о дюймовом датчике.

Увы, когда состоится премьера этих сенсоров, не сообщается. Учитывая, что дебютирующему зимой Galaxy S23 Ultra приписывают 200-мегапиксельный сенсор, представленный Samsung в начале сентября прошлого года, можно думать, что новые датчики Sony и Samsung в готовых устройствах появятся не ранее середины следующего года.