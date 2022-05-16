Вован и Лексус выведали секреты у директора Баварской оперы Сержа Дорни

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Пранкеры Вован и Лексус представили третий выпуск «Шоу ВиЛ». Находчивые парни пообщались с директором Баварской оперы Сержем Дорни, который способствовал увольнению российских деятелей искусств.
Вован и Лексус выведали секреты у Дорни, который выгнал из культурного учреждения оперную певицу Анну Нетребко и дирижера Валерия Гергиева. Директор Баварской оперы рассказал, почему нужно отменять русскую культуру и как правильно это делать.
Также пранкеры провели беседу с представителями Всемирной федерации международных конкурсов, которые рассказали об «особом» отношении к украинским артистам. Гостями шоу также стали балерина Анастасия Волочкова, оперный певец Евгений Кунгуров, композитор Юрий Шерлинг и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
В конце выпуска зрителей ждал сюрприз. На сцене выступила оперная певица Олеся Яппарова, которая исполнила кавер на песню Rolls-Royce. Посмотреть выпуск полностью можно на RuTube.