Вован и Лексус выведали секреты у директора Баварской оперы Сержа Дорни

Вован и Лексус выведали секреты у Дорни, который выгнал из культурного учреждения оперную певицу Анну Нетребко и дирижера Валерия Гергиева. Директор Баварской оперы рассказал, почему нужно отменять русскую культуру и как правильно это делать.