Вован и Лексус поговорили с Хаматовой от лица «украинских дипломатов»

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Блогеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) решили разыграть актрису Чулпан Хаматову, притворившись «украинскими дипломатами».
Вован и Лексус связались с бывшей звездой театра «Современник». В ходе разговора один из них представился послом Украины в Литве.
«Как можно оборвать связи с Россией? В России огромное количество порядочных людей», — заявила Хаматова в разговоре с блогерами.
Также у актрисы спросили, готова ли она приехать на Украину. На этот вопрос она ответила отрицательно. Также у Хаматовой поинтересовались, будет ли она вновь работать с Россией. Сначала артистка сказала «да», а затем «нет».
Недавно выяснилось, что у Хаматовой появился дополнительный заработок. После отъезда в Латвию она создала собственный онлайн-курс по актерскому мастерству.