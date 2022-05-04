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    Вован и Лексус поговорили с Хаматовой от лица «украинских дипломатов»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Вован и Лексус поговорили с Хаматовой от лица «украинских дипломатов»

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    Агентство «Москва» / Андрей Никеричев

    Блогеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) решили разыграть актрису Чулпан Хаматову, притворившись «украинскими дипломатами». 

    Вован и Лексус связались с бывшей звездой театра «Современник». В ходе разговора один из них представился послом Украины в Литве. 

    «Как можно оборвать связи с Россией? В России огромное количество порядочных людей», — заявила Хаматова в разговоре с блогерами.

    Также у актрисы спросили, готова ли она приехать на Украину. На этот вопрос она ответила отрицательно. Также у Хаматовой поинтересовались, будет ли она вновь работать с Россией. Сначала артистка сказала «да», а затем «нет».

    Недавно выяснилось, что у Хаматовой появился дополнительный заработок. После отъезда в Латвию она создала собственный онлайн-курс по актерскому мастерству. 

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