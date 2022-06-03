Вот вам и Unisoc. В однокристальных системах компании обнаружили уязвимость

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Компания Unisoc активно захватывает рынок однокристальных систем, хотя и делает это исключительно в самом бюджетном сегменте. Однако оказалось, что эти платформы имеют критическую уязвимость.





По данным источника, проблема имеет место в прошивке модема и затрагивает платформы как с 4G, так и 5G. Уязвимость под номером CVE-2022-20210, была обнаружена при сканировании обработчиков сообщений Non-Access Stratum (NAS). Эта уязвимость может быть использована для нейтрализации или блокировки возможностей сотовой связи устройства.

Уязвимость впервые обнаружили в смартфоне Motorola Moto G20, основанном на SoC Unisoc T700. Но в итоге оказалось, что эта же уязвимость имеет место в и других платформах, правда, список источник не предоставил.

Специалисты Check Point, которые обнаружили уязвимость, оповестили Unisoc ещё в мае, и компания уже выпустила исправление, так что владельцам смартфонов, если они обновляют ПО своих устройств, сейчас переживать не стоит.