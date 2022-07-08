«Вот вам и реформа»: петербуржцы сочли небезопасными новые автобусы после пожаров на маршрутах

Третий этап нашумевшей транспортной реформы стартует в Петербурге 15 июля. По замыслу Смольного, за оставшиеся летние месяцы коммерческие маршруты будут полностью заменены новыми автобусами. Впрочем, петербуржцы считают небезопасным подвижной «лазурный» состав из-за пожаров и поломок на маршрутах.
Жители города на Неве опасаются, что в погоне за количеством власти Северной столицы забыли о качестве общественного транспорта. Горожане напомнили, что только в июне сгорели два таких автобуса, а 6 июля у еще одного отказали тормоза. Последний эпизод привел к ДТП и пострадавшим.
«Вот вам и реформа. А ведь с 15 третья волна. Не знаю, что и лучше — сумасшедшая маршрутка или горящий новый автобус без тормозов (ранее была новость что они и горят еще)», — написала пользовательница «ВКонтакте» Ольга Шарманова.
В то же время и.о. председателя городского Комитета по транспорту Валентин Енокаев в беседе с «РБК Петербург» заявил, что нововведения будут внедряться с 15 июля постепенно из-за санкций в отношении российской промышленности. По словам чиновника, местные производители перестали получать некоторые зарубежные комплектующие на финальной стадии изготовления автобусов. При этом Енокаев заверил, что новые поставщики уже найдены, а логистические цепочки построены.