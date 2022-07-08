«Вот вам и реформа»: петербуржцы сочли небезопасными новые автобусы после пожаров на маршрутах

В то же время и.о. председателя городского Комитета по транспорту Валентин Енокаев в беседе с «РБК Петербург» заявил, что нововведения будут внедряться с 15 июля постепенно из-за санкций в отношении российской промышленности. По словам чиновника, местные производители перестали получать некоторые зарубежные комплектующие на финальной стадии изготовления автобусов. При этом Енокаев заверил, что новые поставщики уже найдены, а логистические цепочки построены.