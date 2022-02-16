Вот почему стоит каждый раз приносить хотя бы горсть каштанов домой

Существует два разных вида каштана: конский каштан и каштан благородный. Если благородный каштан можно употреблять в пищу, то конский для еды не пригоден. Но именно он чаще всего встречается в наших широтах.

Означает ли это, что плоды конского каштана бесполезны? Наоборот, необходимо собирать конский каштан, применение которого бесценно в быту, для красоты и здоровья.

Для ног

Каштан применяют с 18 века. С тех пор целебные свойства каштана были изучены и на сегодня в фармацевтике используется масса настоек и средств для здоровья. Без консультации врача принимать средства на основе конских каштанов категорически нельзя.

А вот сделать настойку от усталости для ног очень даже можно. Моя бабушка собирала каштаны и заливала их спиртом. Когда настойка была готова, бабушка натирала усталые ноги ароматным средством из каштанов. Настойка на каштане благоприятно воздействует на сосуды и суставы, оказывает противоотечное и противосудорожное действие. Вот простая настойка на каштанах для растирания:

300 г очищенных плодов каштанов измельчите любым удобным способом, можно нарезать ножом. Залейте каштаны 250 мл этилового спирта и 250 мл воды. Настаивайте каштаны в темном месте 2 недели, каждый день встряхивайте емкость с настойкой. Через 2 недели можно процедить каштаны и закрыть настой крышкой. Растирать суставы и ноги рекомендуется 2 раза в день.

Для кожи и волос

Следует сделать заготовку из каштана в виде муки. Эту муку можно использовать для мытья волос и добавлять в средства по уходу за кожей. Чтобы приготовить муку, надо высушить каштаны и смолоть их в кофемолке. Для мытья головы понадобится 1-2 ст. л. каштановой муки. Мука хорошо пенится и удаляет грязь. Через 1 месяц натурального шампуня из каштанов нормализуется работа сальных желез и волосы станут меньше выпадать. Шевелюра обретет блеск и упругость, а со временем голову можно будет мыть реже.

С каштановыми мукой полезно принимать ванны и делать скрабы для кожи. Для приема ванны надо смешать 1 ст. л. каштановой муки с 500 мл воды, смесь вскипятить и настоять 6-8 часов. Ванна с каштаном придает коже тонус и подтянутость, улучшает кровообращение.

Защита от насекомых

Чтобы избавиться от тли и моли в шкафу, поместите мешочек с каштанами в шкаф для одежды и на полки с крупами. Запах каштана отпугнет незваных гостей. Можно сделать жидкое средство: 10 ст. л. порошка из каштанов тре

Следует сделать заготовку из каштана в виде муки. Эту муку можно использовать для мытья волос и добавлять в средства по уходу за кожей. Чтобы приготовить муку, надо высушить каштаны и смолоть их в кофемолке. Для мытья головы понадобится 1-2 ст. л. каштановой муки. Мука хорошо пенится и удаляет грязь. Через 1 месяц натурального шампуня из каштанов нормализуется работа сальных желез и волосы станут меньше выпадать. Шевелюра обретет блеск и упругость, а со временем голову можно будет мыть реже.

Зубной порошок

Мукой из каштана можно чистить зубы, это натуральная замена зубной пасты в тюбиках. Кроме того, порошок из каштана способен отбелить зубы на 1 тон.

Стирка и мытье посуды

В отличие от дорогих мыльных орехов, каштаны лежат у нас буквально под ногами. А мылятся они так же хорошо. Поэтому, каштаны прекрасно подходят для стирки и мытья посуды, ухаживая при этом за кожей рук.

Массаж

Японские медики советуют носить пациентам жилетки с конским каштаном. Такие жилетки улучшают состояние при заболеваниях дыхательных путей. В жилетку вшивается подкладка, которая состоит из маленьких кармашков, в них кладут каштаны. Для здоровья суставов носят браслеты, рекомендуется перебирать каштаны в руках. При болях в спине носят пояс с каштанами на пояснице. Также полезно лежать на коврике из каштанов и ходить по нему босиком. Такой коврик можно сделать самому. Нанизать каштаны на проволоку и соединить так, чтобы получился коврик. Порошок каштана можно добавить в массажный крем.

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