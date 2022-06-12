«Вот меня приложили»: у Газманова отобрали элитную недвижимость в латвийской Юрмале

Знаменитый российский певец Олег Газманов после публичного оглашения своей позиции касательно спецоперации РФ по защите Донбасса больше не может посещать свои апартаменты в латвийской Юрмале: исполнитель попал в европейский «черный список».
Более того, как пишет «Экспресс газета», Газманов из-за запрета не может ни сдавать квартиру в Латвии, ни продать ее. Фактически, певец лишен возможности распоряжаться своей собственностью. Сам он предпочел шутить о сложившейся ситуации.
«Коммунальную плату исправно плачу — вот так меня приложили. Но когда все будет нормально, я с них все попрошу, еще и за моральный ущерб. А на эти деньги, наверное, виллу куплю», — рассказал Газманов.
Ранее «Народные Новости» рассказали о том, что Газманов перечислил имена российских артистов, которых он никогда не простит за нелицеприятные высказывания об РФ. В «лист Газманова» попал некогда популярный рокер Борис Гребенщиков, который ранее негативно высказался о серии концертов «Zа Россию». В мероприятии как раз принимал участие Газманов.