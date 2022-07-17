Вот и всё, никакого аналога GeForce RTX 3070 от Intel не будет. Топовая «синяя» видеокарта нового поколения по мощности может сравниться только с GeForce RTX 3060 Ti

Повторный выход Intel на рынок потребительских видеокарт оказался совсем не таким, каким его видели аналитики, эксперты и сами пользователи.





Многие рассчитывали на обострение конкуренции и на мощные модели, а по факту – сильно затянутые сроки, снижение стоимости 3D-ускорителей само по себе, а не из-за прихода Intel, и, пожалуй, главное – никаких мощных моделей. Если ещё в начале года прогнозировался выпуск 3D-карты Intel, способной бороться с GeForce RTX 3070 (или даже RTX 3070 Ti), то сейчас о ней можно забыть. Официальный представитель компании заявил, что такой модели в рамках семейства Arc вообще не существовало.

«Несмотря на некоторые слухи, указывающие на обратное, Intel Arc A780 не существует и A780 никогда не планировалась. Давайте просто прекратим этот спор», – написал Райан Шрут (Ryan Shrout), отвечающий за маркетинг 3D-ускорителей Intel.

Считалось, что именно Intel Arc A780, построенная на полнофункциональном GPU ACM-G10, даст бой GeForce RTX 3070, так как в соответствии с представлениями самой Intel, стоящие на ступень ниже модели Arc A770 и Arc A750 – это конкуренты GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3060 Ti. Выходит, что Intel пока так и не смогла создать графический процессор, который был бы равен по производительности не самому передовому Nvidia GA104. А ведь на подходе уже видеокарты GeForce RTX 40, куда более мощные. Чем Intel ответит на них? И когда?