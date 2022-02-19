Вот и конец всему: судьбу Донбасса решили

Россия «слишком оттягивает» встречу с Украиной, хотя стороны понимают, что требуется обсудить, заявил президент Владимир Зеленский в интервью AFP, Reuters и AP. Текст беседы опубликован на сайте украинского президента. В середине ответа на связанный с Россией вопрос Зеленский перешел с украинского на русский язык.

«Мы все недавно слышали, что говорит президент РФ. (переходит с украинского на русский. — Ред). “Я за встречу с Украиной, но только мы должны понимать адженду (повестка дня. — Ред.). Но про что говорить? У нас есть двусторонние вопросы и так далее”. Я считаю, что это такой сигнал людям в России или западному миру — мол, я-то за.

Но мы ведь с вами понимаем — честно говоря, какая адженда? Выйди на улицу у нас, я думаю, что и в России, и все точно знают, что происходит.

Все четко понимают — есть война, она на Донбассе», — сказал Зеленский (сохранены примечания офиса Зеленского.— РБК).

По его словам, у российской стороны может быть «миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений», но когда люди хотят закончить войну и нормализовать отношения, они говорят: «да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали».

«А когда люди этого не хотят, а прямо сказать не могут (я не знаю, с чем это связано), то начинают говорить: нужна адженда», — отметил Зеленский.

При этом украинский президент выразил уверенность, что встреча будет, отметив, что ранее Путин говорил о готовности к переговорам. «Сегодня я не знаю причин, но они слишком оттягивают. Но оттягиванием вопрос не решить», — указал Зеленский.

При этом в России обсуждают вопрос русского языка и церкви, «когда идет война», отметил украинский президент.

«У меня здесь очень открытая позиция: если хотите уважения к русскому языку — уважайте украинский», — сказал Зеленский.

По его словам, он сам специально часто говорит по-русски, чтобы показать, что в стране государственный язык украинский, но люди говорят, как хотят.

В конце апреля Зеленский предложил Путину посетить Донбасс и провести переговоры.

«Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — говорил он. В ответ Путин пригласил Зеленского в Москву, если тот намерен обсуждать вопросы двусторонних отношений. Если президент Украины хочет обсудить проблему Донбасса, сначала ему нужно встретиться с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и только потом с российским руководством, отмечал Путин.

На прошлой неделе, 9 июня, Путин заявил, что ему всегда есть о чем поговорить с Зеленским, особенно в свете накопившихся проблем между странами. По словам Путина, когда Зеленский предлагал ему встретиться, он хотел обсуждать «международную безопасность». Это «важный аспект», но России и Украине следовало бы вперед обсудить проблемы между собой, отметил Путин.

загрузка...