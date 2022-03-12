Вот это поворот: Испугавшись Россию Прибалтика приняла неожиданное решение

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Прибалты решили отменить марш легионеров СС на фоне денацификации Украины.

Ежегодный марш памяти Латышского легиона СС в Риге в этом году не состоится. О его нецелесообразности заявила министр внутренних дел страны Мария Голубева.

Официальной причиной отмены шествия названо нежелание латвийских властей в очередной раз выслушивать упрёки со стороны России. Однако истинная причина вероятнее всего кроется в событиях на Украине, где уже две недели идёт операции по денацификации страны. Такой пример под боком возымел отрезвляющий эффект на горячие головы прибалтов.

Марш памяти Латышского легиона СС проводится каждый год 16 марта. Его участники вспоминают «подвиг» фашистов и коллаборационистов, которые в 1944 ввязались в бой с Красной армией близ города Остров на территории нынешней Псковской области РФ.

Латышский легион СС также отличился крайней жестокостью в отношении местных евреев, уничтожив более 70 тысяч представителей этой нации.

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