Вот это наглость: в Европе возмущены хамским поведением беженцев из Украины

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Беженцы из Украины, которые массово отправляются в страны
Европы, начинают вести себя по отношению к местным жителям по-хамски. Многие
европейцы отметили, что не готовы терпеть подобное поведение и призвали украинцев следить за своими действиями в чужой стране.
По последним данным, границы ЕС пересекли уже свыше 2,2 млн
человек. Многие украинские беженцы приехали именно в Германию. Приезжающие в
ФРГ украинцы начинают требовать самых лучших условий, дорогой еды и высоких
выплат. Зачастую граждане Украины начинают вести себя агрессивно по отношению к
европейцам, требуют обслуживать их на родном языке и портят чужое имущество.
Машинист немецкого поезда показал, во что превратили вагон
беженцы из Украины. Немец опубликовал видео, на котором наглядно видны
последствия от поездки украинцев. В вагоне поезда разбросан мусор, а спинки кресел расписаны маркером.
Судя по кадрам, беженцы выбрасывали обертки от продуктов
прямо на пол, ели и выпивали в вагоне: практически на каждом столе находились
пустые бутылки от алкогольных напитков, а под креслами лежали упаковки от
снеков.
Массово прибывают беженцы из Украины и в страны Прибалтики. Так, в Литве уже зарегистрировались почти 24 тысячи украинских беженцев.
Большинство из них, более 23,2 тысячи, обратились за временным видом на жительство
по гуманитарным причинам, отметили в государственном департаменте миграции.
Прибывающие в Литву украинцы ведут себя агрессивно и часто
ругаются на местных жителей без причины. Жительница литовского города Каунас
записала видеообращение к беженцам, в котором отметила, что многие из
приезжающих в страну позволяют себе слишком многое.
«Я сегодня была на базаре. Там были два украинца, которые устроили крик на весь базар. Я спросила у одного человека, который там торгует, сколько стоит пальто. А украинцы мне сказали, чтобы я шла прочь. Они на меня наорали. Я дома, я здесь живу! Здесь мои предки жили, я литовка», — возмутилась женщина.
Видеоролики с обращениями граждан ЕС к украинским беженцам
все чаще появляются в Сети. Люди жалуются на хамское отношение, грубость и
оскорбления со стороны украинцев, которые прибывают в их страны.