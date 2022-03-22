Вот это наглость: в Европе возмущены хамским поведением беженцев из Украины

«Я сегодня была на базаре. Там были два украинца, которые устроили крик на весь базар. Я спросила у одного человека, который там торгует, сколько стоит пальто. А украинцы мне сказали, чтобы я шла прочь. Они на меня наорали. Я дома, я здесь живу! Здесь мои предки жили, я литовка», — возмутилась женщина.