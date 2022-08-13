Вострецов поддержал решение Генпрокуратуры РФ вернуть ставропольские санатории государству

Также Вострецов задал резонный вопрос: как воры и профсоюзные олигархи могут защищать простых рабочих? Ответ не такой уж и сложный — никак, к тому же изображать деятельность и работать — это разные вещи, добавил он. Ставропольский край, по мнению главы СОЦПРОФ, это своеобразная «первая ласточка», а подобная «чистка» ждет и все остальные субъекты России.