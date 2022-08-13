Вострецов поддержал решение Генпрокуратуры РФ вернуть ставропольские санатории государству

Генпрокуратура России через суд вернула 34 санатория Ставропольского края государству. Изначально все они принадлежали Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
Решение прокуратуры и суда поддержал глава объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов. По его словам, подобную проверку следует провести по всем регионам страны.
«Санатории, профилактории, стадионы, дома культуры и административные здания, которые наши отцы и деды десятилетиями возводили для оздоровления и досуга трудового народа, были бездарно запущены или просто украдены представителями руководящей верхушки ФНПР. Многие годы мы просили власть спасти оставшиеся крохи. Безусловно я лично и все члены СОЦПРОФ приветствуют решение прокуратуры», — заявил председатель объединения.
Также Вострецов задал резонный вопрос: как воры и профсоюзные олигархи могут защищать простых рабочих? Ответ не такой уж и сложный — никак, к тому же изображать деятельность и работать — это разные вещи, добавил он. Ставропольский край, по мнению главы СОЦПРОФ, это своеобразная «первая ласточка», а подобная «чистка» ждет и все остальные субъекты России.