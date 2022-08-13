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Вострецов поддержал решение Генпрокуратуры РФ вернуть ставропольские санатории государству

Вострецов поддержал решение Генпрокуратуры РФ вернуть ставропольские санатории государству
Федеральное агентство новостей

Генпрокуратура России через суд вернула 34 санатория Ставропольского края государству. Изначально все они принадлежали Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Решение прокуратуры и суда поддержал глава объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов. По его словам, подобную проверку следует провести по всем регионам страны.

«Санатории, профилактории, стадионы, дома культуры и административные здания, которые наши отцы и деды десятилетиями возводили для оздоровления и досуга трудового народа, были бездарно запущены или просто украдены представителями руководящей верхушки ФНПР. Многие годы мы просили власть спасти оставшиеся крохи. Безусловно я лично и все члены СОЦПРОФ приветствуют решение прокуратуры», — заявил председатель объединения.

Также Вострецов задал резонный вопрос: как воры и профсоюзные олигархи могут защищать простых рабочих? Ответ не такой уж и сложный — никак, к тому же изображать деятельность и работать — это разные вещи, добавил он. Ставропольский край, по мнению главы СОЦПРОФ, это своеобразная «первая ласточка», а подобная «чистка» ждет и все остальные субъекты России.

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