Вострецов поддержал реакцию Медведева на инициативу Токио по ограничению стоимости нефти из РФ

По его словам, если Япония рада прислуживать Соединенным Штатам, которые сбросили на страну ядерные бомбы во время Второй мировой войны, буквально уничтожив огромное число обычных и ни в чем не виноватых японцев при очевидной капитуляции страны, то так тому и быть.