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Вострецов поддержал реакцию Медведева на инициативу Токио по ограничению стоимости нефти из РФ

Вострецов поддержал реакцию Медведева на инициативу Токио по ограничению стоимости нефти из РФ
Федеральное агентство новостей

Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов прокомментировал ответ зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева на предложение Японии установить лимитную стоимость российской нефти.

По его словам, если Япония рада прислуживать Соединенным Штатам, которые сбросили на страну ядерные бомбы во время Второй мировой войны, буквально уничтожив огромное число обычных и ни в чем не виноватых японцев при очевидной капитуляции страны, то так тому и быть.

Российские энергоресурсы так или иначе найдут покупателя, даже если их добыча будет сокращена.

«Японцы пусть запускают неисправный ядерный реактор и продолжают уничтожать свой собственный народ, раз уж их избиратели терпят таких придурков во власти — это их право!» — передает слова депутата ФАН.

  Мнение Дмитрия Медведева по данному вопросу ранее приводилось в статье «ФедералПресс».

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