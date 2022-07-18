Вострецов отреагировал на заявление Кулебы о невозможности переговоров с Россией

Глава профсоюзного объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов отреагировал на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не сядет с Москвой за стол переговоров до «полного поражения» России.
В комментарии для Федерального агентства новостей Вострецов назвал слова Кулебы показательными и отметил, что высказывания министра похожи на проявления шизофрении, как и недавние угрозы киевского режима применить против России ядерное оружие. Общественник напомнил заявление российского лидера Владимира Путина о том, что РФ на Украине «всерьез ничего не начинала».
«Если украинский народ и армия не смогут избавиться от сумасшедших узурпаторов, ставших опасными марионетками США и НАТО, это придется сделать нашей доблестной армии», — посетовал Вострецов.
Ранее глава украинского МИД заявил в интервью Forbes, что переговоры с Россией будут возможны только после ее «полного поражения», в противном случае Киеву придется снова переходить «на язык ультиматумов».