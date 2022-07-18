Вострецов отреагировал на заявление Кулебы о невозможности переговоров с Россией

В комментарии для Федерального агентства новостей Вострецов назвал слова Кулебы показательными и отметил, что высказывания министра похожи на проявления шизофрении, как и недавние угрозы киевского режима применить против России ядерное оружие. Общественник напомнил заявление российского лидера Владимира Путина о том, что РФ на Украине «всерьез ничего не начинала».